Утро в Петербурге началось с семибалльных пробок

Утро в Петербурге началось с семибалльных пробок
Утренние пробки. Фото: "Яндекс.Карты"

Автомобилистам придется не сладко по дороге на работу: утром в понедельник пробки в Северной столице достигли семи баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», оценивающему дорожную обстановку в городе, ситуацию на дорогах Петербурга осложняют множественные ДТП и дорожные ремонты.

Самые длинные заторы, по традиции, образовались на выездах из пригорода. Лидирует пробка на выезде из Металлостроя — почти семь километров. А развязка КАД с проспектом Косыгина стоит во все стороны: красным выделены внутреннее кольцо до и после съездов, Шоссейная улица и проспект Косыгина. Плачевная ситуация и в Приморском районе, где бордовым цветом выделены почти все магистрали.

Пробки также собрались почти у всех станций метро. Кроме того, запастись терпением придется водителям, которые поедут по Витебскому проспекту, Кубинской улице, Софийской улице, Октябрьской набережной, дорогам в районе Кушелевки и многим другим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремонт затруднит движение в тоннеле дамбы до 23 октября.

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