Пассажирам без масок запретят покупать билеты на электричку

Пассажирам без масок запретят покупать билеты на электричку
Билеты будут продавать только тем, кто использует средства индивидуальной защиты. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Жители Петербурга и Ленинградской области не смогут приобрести билеты на пригородные электропоезда при отсутствии защитной маски.

Как сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», билеты будут продавать только тем, кто использует средства индивидуальной защиты. Такие ограничения ввели в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Кроме того, в компании порекомендовали пассажирам оплачивать проезд бесконтактным способом. Банковскими картами билеты или телефоном можно оплатить в кассах и терминалах, либо купить их онлайн в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что до Выборга и Зеленогорска запустят дополнительные электрички.

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