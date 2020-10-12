Пассажирам без масок запретят покупать билеты на электричку

Билеты будут продавать только тем, кто использует средства индивидуальной защиты. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Билеты будут продавать только тем, кто использует средства индивидуальной защиты. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Жители Петербурга и Ленинградской области не смогут приобрести билеты на пригородные электропоезда при отсутствии защитной маски.

Как сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», билеты будут продавать только тем, кто использует средства индивидуальной защиты. Такие ограничения ввели в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Кроме того, в компании порекомендовали пассажирам оплачивать проезд бесконтактным способом. Банковскими картами билеты или телефоном можно оплатить в кассах и терминалах, либо купить их онлайн в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что до Выборга и Зеленогорска запустят дополнительные электрички.