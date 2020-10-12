Беглов поздравил кадровых работников с профессиональным праздником

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратится к городским специалистам по кадрам в понедельник, 12 октября.

Градоначальник отметил, что успешная реализация дела прежде всего зависит от участия в ней профессионалов. Именно кадровые работники первыми знакомятся с потенциальными сотрудниками и выявляют в них качества, необходимые для качественной работы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Беглов отметил, что кадровые службы отлично справились с работой во время активного распространения коронавирусной инфекции, когда немалое количество сотрудников было переведено на удаленное продолжение деятельности. Бесперебойная работа предприятий во многом зависела от кадровых работников, которые сумели грамотно ответить на вызовы, связанные с пандемией.

«Благодарю вас за надежность, добросовестность, верность служебному долгу и призванию, умение трудиться с полной отдачей», — написал Беглов в поздравлении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов посетил экологический лицей №389 в Кировском районе.