В Петербурге вынесли приговор лжеработникам газовой службы, похитившим у пенсионерки деньги и драгоценности

В Петербурге вынесли приговор лжеработникам газовой службы, похитившим у пенсионерки деньги и драгоценности
Суд. Фото: Baltphoto

Прокуратура Адмиралтейского района поддержала государственное обвинение в отношении двух мужчин, лишивших пожилую петербурженку сбережений.

Речь идет о Азате Бинкузинове и Диме Низаметдинове. Обвиняемые в апреле 2020 года наведались в квартиру к 77-летней пенсионерке, объяснив, что ей необходимо установить новое газовое оборудование. Наивная женщина впустила злоумышленников в дом, где они незаметно украли у нее деньги и драгоценности. Общий причиненный ущерб составил 56 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

В ходе разбирательств обвиняемые признали вину и раскаялись. Также, они извинились перед потерпевшей и вернули украденные деньги.

Суд признал мужчин виновными в совершении кражи (п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ) и приговорил к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года каждому. Также, подсудимые должны будут выплатить по 50 тысяч рублей штрафа.

В настоящее время приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга приговорил к колонии строгого режима трех инспекторов ДПС за взятки.

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