Мишустин подписал распоряжение о выделении более миллиарда рублей на жилье для ветеранов ВОВ

Мишустин подписал распоряжение о выделении более миллиарда рублей на жилье для ветеранов ВОВ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат новым комфортным жильем в рамках выделения бюджетных средств на соответствующие цели.

Распоряжение о выделении более 1 миллиарда рублей на приобретение недвижимости подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Денежные средства распределят среди 65 регионов. Наибольшими суммами будут обеспечены следующие субъекты — Санкт-Петербург, Ростовская область и Республика Башкортостан. В общей сложности, получить новые квадратные метры смогут 607 ветеранов, которые заранее встали на учет для улучшения жилищных условий.

Отметим, что Мишустин подчеркнул необходимость выполнения распоряжения до окончания 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге спрос на вторичное жилье взлетел более чем на 80%.

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