Спасатели предупредили жителей Ленобласти о тумане 13 октября

Туман опасен как для автомобилистов, так и для пешеходов. Фото: pixabay.com

Туман опасен как для автомобилистов, так и для пешеходов. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области во вторник, 13 октября, установится туманная погода.

В ночь на вторник, а также рано утром, в 47 регионе ожидается туман. В связи с этим, водителям следует проявлять осторожность на дорогах из-за рисков попадания в ДТП в условиях плохой видимости. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области с ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В целом, день будет облачным, однако солнце все же порадует жителей Ленобласти своим светом — возможны прояснения. В большинстве районов прольются умеренные дожди. В течение дня подует слабый ветер юго-западного и западного направлений. Ночью столбики термометра будут колебаться в пределах от +4 до +9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +13. Атмосферное давление останется практически неизменным.

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