В Петербурге День работника скорой помощи стал официальным праздником

В Северной столице признали заслуги специалистов, оказывающих скорую медицинскую помощь.

В понедельник, 12 октября, в городской закон о праздниках и памятных датах были внесены изменения. Отныне там свое место нашла новая дата — 28 апреля. Документ об изменениях был подписан губернатором Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Праздничные мероприятия, связанные с праздником теперь будут получать бюджетное финансирование.

Отмечается, что таким образом на общественном уровне будет выражено признание заслуг медицинских работников скорой помощи, которые спасают жизни петербуржцев, особенно в текущий нелегкий период, когда коронавирусная инфекция продолжает свое активное распространение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские медики начнут прививаться от коронавируса с 5 октября.