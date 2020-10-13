Холод и дожди: какая погода ждет Петербург 13 октября

Холод и дожди: какая погода ждет Петербург 13 октября
Дождь в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербургскую погоду 13 октября определит холодный атмосферный фронт. Он принесет в город непривычное похолодание и осадки.

Согласно прогнозу синоптика, ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, холодный атмосферный фронт надвигается на Северную столицу с запада, он принесет на территорию Петербурга плотную облачность. Местами могут пройти дожди.

Этот вторник может побить температурный рекорд этой осени, став самым холодным днем за последний месяц с лишним. Днем в городе будет до +9…+11 градусов, а в Ленобласти — до +7….+12 градусов.

Ветер подует с юго-западных направлений, скорость его порывов достигнет 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление слегка поднимется и составит 762 мм рт.ст., что немного превышает норму.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гидрометцентр предупредил жителей европейской части России о похолодании.

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