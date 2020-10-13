Петербург проводит утро в 6-балльных пробках

Петербург проводит утро в 6-балльных пробках
Утренние пробки в Петербурге. Фото: Яндекс.Карты

Утром вторника, 13 октября, пробки в Петербурге оцениваются на шесть баллов. Это говорит о высокой загруженности дорог.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», сегодня самую большую пробку водителям придется отстоять на Софийской улице — в сторону Петербурга до развязки с КАД. Судя по сервису, там произошло сразу две аварии. Большая пробка и на выезде из соседнего Металлостроя, а также из других пригородов.

На юге города красным цветом выделены Витебский проспект, Кубинская улица, проспект Стачек, Московское шоссе. В Невском и Красногвардейском районах стоят Дальневосточный проспект, Российский проспект и Индустриальный проспект, участок КАД в районе Кудрово и выезд из него.

В центре ДТП собрало серьезный затор на Садовой улице. Также автомобилисты проведут много времени в пробках у станций метро, на Светлановской площади.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на дорогах Петербурга вводят новые ограничения с 10 и 12 октября.

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