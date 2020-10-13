Проект строительства ветки метро до Пулково разработают к 2022 году

В Петербурге работают над разработкой проекта планировки территории для строительства ветки метро до аэропорта Пулково. Она станет продолжением «красной» линии.

Согласно данным с сайта госзакупок, оформление проектной документации обойдется городу в 37 млн рублей. Проект должен быть готов к 1 июня 2022 года.

Конкурс по планировке участка от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Пулково» выиграл АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург». Заказчиком выступил городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

От подрядчика требуется разработать чертежи зон планируемого размещения линейных объектов метрополитена, схемы расположения элементов планировочной структуры и ряд других проектных документов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Метрострой поделился кадрами строительства тоннеля от Путиловской до Нарвской.