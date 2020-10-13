Проект строительства ветки метро до Пулково разработают к 2022 году

Проект строительства ветки метро до Пулково разработают к 2022 году
Строительство метро в Петербурге. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге работают над разработкой проекта планировки территории для строительства ветки метро до аэропорта Пулково. Она станет продолжением «красной» линии.

Согласно данным с сайта госзакупок, оформление проектной документации обойдется городу в 37 млн рублей. Проект должен быть готов к 1 июня 2022 года.

Конкурс по планировке участка от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Пулково» выиграл АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург». Заказчиком выступил городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

От подрядчика требуется разработать чертежи зон планируемого размещения линейных объектов метрополитена, схемы расположения элементов планировочной структуры и ряд других проектных документов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Метрострой поделился кадрами строительства тоннеля от Путиловской до Нарвской.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
крти метро новости спб пулково строительство метро


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стала известна стоимость покупки 25% «Первого канала»
Следствие требует заключить под стражу студента, насмерть сбившего мать ...
В Петербурге посадят фигурантов дела о разбойных нападениях на стройки
Коронавирус унес жизни 34 петербуржцев
В Петербурге самая высокая смертность от коронавируса среди городов России
Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области найден мертвым
Петербург на втором месте по приросту заболевших: 557 человек за сутки
Проект строительства ветки метро до Пулково разработают к 2022 году