«Ленэнерго» построит новые подстанции в Петербурге

Петербургские власти подписали постановление о предоставлении земли для реконструкции объектом энергоснабжения в Московском и Колпинском районах. Застройщиком выступает «Ленэнерго».

Как сообщили в пресс-службе Смольного, для начала будет реконструирована электрическая подстанция Крыловская на проспекте Космонавтов. При этом будут построены здания распределительных устройств 35 и 6 кВ, здания аккумуляторных батарей и общеподстанционного пульта управления этой подстанции. Строительство продлится 3 года.

В поселке Понтонный на Волховстроевской улице построят здание распределительного пункта на 6 кВ. Он улучшит энергоснабжение потребителей, которые сейчас получают электричество от устаревшей подстанции «Понтонная».

Также «Ленэнерго» планирует построить новую подстанцию «Заречье» с подключением к ней вышеуказанного распределительного пункта, переводом потребителей и демонтажем подстанции «Понтонная».

В этом районе в скором времени начнется жилая застройка с социальными объектами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала года УФАС оштрафовала «Ленэнерго» на 3,6 млн рублей.