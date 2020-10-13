В Гатчине отключат отопление и горячую воду

Жители города должны быть готовы к временным трудностям.

Жителей Гатчины предупреждают об отключении отопления и горячей воды уже завтра, 14 октября. Об этом сообщили в местной администрации. Отмечается, что причиной для временных ограничений стали ремонтные работы. Из-за них тепла и воды не будет с восьми часов утра на четырех улицах: Чехова, Чкалова, Достоевского и проспекте 25 октября.

Напоминаем, что в Ленинградской области в среду ожидается относительно теплая погода. Воздух прогреется до 12 градусов тепла, могут пойти кратковременные дожди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ПСК и «Ленфильм» не договорились — угроза отключения электричества на студии сохраняется.