Петербург перейдет на регулярное отопление 15 октября

Отопительный сезон в Северной столице официально начнется в четверг, 15 октября.

Во все здания города уже в этот четверг поступит тепло. Обязательства о переходе на регулярное отопление будут возложены на теплоснабжающие организации. Также, жилищные организации должны проконтролировать, чтобы батареи погорячели и во всех многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Отметим, решение о начале отопительного сезона было принято исходя из погодных условий. Температура на улице постепенно снижается, а прогнозы синоптиков говорят о приближающемся похолодании.

Добавим, что периодическое протапливание в городе на Неве началось еще 17 сентября. В первую очередь тепло поступило в социальные объекты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине отключат отопление и горячую воду.