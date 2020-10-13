Петербуржцев ждет прохладная и туманная среда

В Северной столице в ночь на среду, 14 октября, ночью будет наблюдаться туман. Владельцам транспортных средств стоит быть внимательными во время движения. Температура воздуха в ночное время составит от +4 до +6 градусов тепла.

В среду в городе установится облачная с прояснениями погода. Петербуржцы смогут отдохнуть от дождей и оставить зонтики дома — осадков не ожидается. В течение дня подует слабый ветер северо-восточного направления. Столбики термометра днем будут колебаться в пределах значений от +9 до +11 градусов. Атмосферное давление возьмет курс на незначительное повышение. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре. В целом второй месяц осени будет теплым. Температура воздуха на 1-2 градуса будет выше средних октябрьских показателей на 1-2 градуса.