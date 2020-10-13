В Петербурге умер худрук Детского хора телевидения и радио Станислав Грибков

Заслуженный деятель искусств России Станислав Грибков ушел из жизни в возрасте 83 лет в понедельник, 12 октября.

О смерти друга рассказал композитор Виктор Плешак. Известно, что причиной кончины стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

Плешак отметил, что все музыкальное сообщество Северной столицы понесло большую потерю.

«Мы потеряли близкого друга, и замечательного, душевно щедрого человека», — добавил Плешак

Грибков родился в Ленинграде 12 февраля 1937 года. В 1954 он с успехом закончил Хоровое училище имени Глинки, а в 1959 году Ленинградскую консерваторию. Грибков является автором более 200 обработок для хора. На протяжении не одного десятка лет деятель искусства являлся художественным руководителем и главным дирижером Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга.

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