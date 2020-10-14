Собчак рассказала о том, как приревновала Богомолова во время его поцелуя с другой женщиной

Журналистка Ксения Собчак находится в счастливом браке с режиссером Константином Богомоловым уже год, однако ревность все же проскальзывает в их взаимоотношениях.

Собчак в рамках своего шоу на Youtube пообщалась с певицей Наташей Королевой. Журналистка спросила, не ревнует ли артистка своего мужа к другим женщинам, ведь он все-таки стриптизер. Королева ответила, что спокойно относится к профессии избранника и привыкла к подобному.

Собчак же в свою очередь рассказала о том, как однажды приревновала своего супруга. Телеведущая наткнулась на серию сериала «Псих» и увидела как на экране Богомолов целует другую. Собчак испытала массу негативных эмоций из-за этого, но успокоила себя тем, что это всего лишь работа, а между ее супругом и актрисой существуют лишь профессиональные отношения. При этом, злость все же не оставляла Собчак какое-то время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Собчак прокомментировала слухи о заражении коронавирусом.