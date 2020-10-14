Этой ночью полностью перекроют Северный участок ЗСД

В ночь на четверг, 15 октября, в Петербурге будут перекрывать движение на Северном участке ЗСД на короткий отрезок времени.

Об этом стало известно в четверг, 14 октября. Грядущей ночью в районе Северного участка ЗСД будут демонтировать высоковольтные провода ПАО «Россети Ленэнерго».

Для проведения работ придется ввести кратковременное закрытие движение по обоим направлениям ЗСД в районе реки Каменки.

Водители не смогут проехать по этому участку в следующие интервалы:

С 02:00 до 02:15,

С 02:35 до 02:50,

С 03:05 до 03:20.

Петербургских автомобилистов просят пользоваться съездом на Богатырский проспект при движении на север, а при движении в южном направлении — съездом на КАД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что теннисный турнир St. Petersburg Open ограничит движение у «Сибур Арены».