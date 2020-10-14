В Ленобласти возбудили дело в отношении областного Комитета по природным ресурсам и ФГБУ «Рослесинфорг»

В Ленобласти возбудили дело в отношении областного Комитета по природным ресурсам и ФГБУ «Рослесинфорг»
УФАС усмотрело признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Фото: Санкт-Петербургское УФАС России/ВК

Ленинградское управление Федеральной антимонопольной службы усмотрело в действиях областного Комитета по природным ресурсам признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

УФАС проанализировало 10 закупочных процедур на осуществление лесоустроительных работ по таксации лесов в период с 2017 года по настоящее время. Общая начальная максимальная цена контракта превысила 170 млн рублей.

Установлено, что участников рассматриваемых закупок оценивали по опыту успешного выполнения работ сопоставимого характера и объема. Если информация по данному показателю не была предоставлена, то участнику присваивалось 0 баллов.

Оценку 100 баллов получали за 5 и более успешно исполненных контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ с ценой исполнения каждого не менее 15 млн рублей.

В системе госзакупок УФАС обнаружило лишь одного претендента на высший балл — ФГБУ «Рослесинфорг». Так, например, в одном из рассмотренных аукционов вместе с учреждением участие приняло ООО «Леспроект». Снизив НМЦК с 77,1 млн рублей до 74,8 млн, компания получила 60 баллов, проиграв конкуренту, который цену не снижал, но при этом получил 98 баллов «за опыт».

Рассмотрение дела назначено на 5 ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что УФАС Петербурга раскрыла картель на рынке благоустройства.

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