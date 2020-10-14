В Финский залив выпустили более 3,5 тысяч рыб в качестве компенсации

Выпущенные в Финский залив особи молоди балтийского сига. Фото: Комитет по природопользованию

Выпущенные в Финский залив особи молоди балтийского сига. Фото: Комитет по природопользованию

Более 3,5 тысяч особей молоди балтийского сига выпустили в акваторию Финского залива в рамках компенсационных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию Петербурга, 14 октября в Финский залив выпустили 3953 экземпляра молоди сига, средним весом. А общее число особей, выпущенных в воду в этот день, превысило 19 тысяч.

Выпуск рыб провели в рамках осуществления компенсационных мероприятий, чтобы возместить вред водным биологическим ресурсам в результате хозяйственной деятельности ГУП «Экострой» при выполнении работ по расчистке русла реки Карповки.

«Учитывая сложившуюся антропогенную нагрузку на реку Карповку выпуск молоди балтийского сига произведён в Финский залив, согласно её бассейновой принадлежности», — отметили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы помогли прибраться на берегу Финского залива.