Движение частично закроют на развязке КАД с Мурманским шоссе

Движение будет ограничено с 16 по 18 октября. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Движение будет ограничено с 16 по 18 октября. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Дорожно-ремонтные работы помешают свободному проезду по Кольцевой автодороге в районе развязки с Мурманским шоссе, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение перекроют одновременно на внутреннем и внешнем кольце КАД по третьей и четвертой полосам. А на оставшихся полосах движения ограничат скорость до 50 км/ч. Ограничения продлятся с 16 по 18 октября.

Перекрытие двух полос связано с проведением работ по устранению просадок земляного полотна и дорожной одежды на поперечном сечении основного хода КАД. Дорогу будут ремонтировать круглосуточно, в две смены.

Ранее планировалось, что работы выполнят в период с 6 по 8 октября, однако ухудшение погоды внесло свои коррективы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночь на четверг, 15 октября, полностью перекроют Северный участок ЗСД.