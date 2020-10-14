Похолодание до +8 градусов ждет Петербург в четверг

Похолодание до +8 градусов ждет Петербург в четверг
В Петербурге похолодает. Фото: Pixabay

Погода в четверг явно не обрадует жителей и гостей Северной столицы. Завтра при выходе на улицу стоит прихватить с собой зонт и одеться потеплее.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», синоптики обещают кратковременные дожди и похолодание в четверг, 15 октября. Ночью осадков особо не будет.

В ночь на четверг температура воздуха опустится до +3…+5 градусов. Днем будет немного теплее — от +6 до +8 градусов.

Ветер будет дуть с севера, северо-востока. Он будет умеренным. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться. Неблагоприятных метеорологических условий не ожидается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночь на 15 октября в Ленобласти температура опустится ниже нуля.

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