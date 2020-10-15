«Мойка78» рассказывает о номинантах на премию «Город Действия», меняющих Петербург

В этом году из-за пандемии «Мойка78» проводит объеденный конкурс «Город Действия» среди жителей Петербурга и Ленобласти.

Прием заявок проводили до 7 октября, «Мойка78» рассказывает о первых «неВлиятельных» в номинации «Градозащитное движение Петербурга и Ленинградской области». Голосование проходило с 8 по 14 октября 2020 года, в социальной сети.

Первый участник Даниэль Лурье. Много лет он трудился в медиа-сфере, восстановил спортивный портал Sports.ru, параллельно интересовался историей и реставрацией. Даниэль частый гость блошиных рынков, где и находит предметы, которым дарит вторую жизнь. В список номинантов он попал, в том числе за восстановление исторического тамбура в парадной дома на Лахтинской улице, 20 в Петроградском районе. Также в планах у петербуржца — привести в порядок метлахскую плитку на первом этаже этого дома.

Второй номинант премии — целое движение по восстановлению и защите города — «Красивая Ленобласть». Это команда инициативных граждан за улучшение среды обитания в Ленинградской области. Цель активистов: сделать города и поселки удобными, научить людей простым и эффективным способам влияния на качество среды.

Третий номинант — основатель движения Stop killing Vyborg Сергей Соколов. Цель активиста — привлечение внимания к разрушенным домам культурного наследия в старом городе Выборг. Также Сергей лидер проекта Варяжское море, который рассчитан на развитие экотуризма в Ленинградской области.

Замыкает четвёрку номинантов Ника Артемьева. Девушка входит в команду волонтёров-реставраторов. Она прошла обучение и вместе с командой возвращает жизнь памятникам архитектуры в Петербурге. Среди работ — очистка плитки на Нарвских воротах, восстановление надгробий. Главная цель активистки — вернуть городским памятникам первозданный вид.

В номинации «Мой квартал» — шесть номинантов.

Первый в номинации “Мой квартал” — Пётр Синдаловский. Мужчина организовал восстановление винограда, уничтоженного ураганом, на улице Лизы Чайкиной.

Благодаря обвитой зеленью стене, здание являлось местной достопримечательностью. Лозы декоративного винограда вернули на место. «Зеленую» сеть подняли на высоту 25 метров. К операции были привлечены более 20 человек: часть расплетала ветви на земле, а часть поднимала виноград, находясь на крыше.

Следующими к номинации представлены сразу трое активных жительниц Парголово — Елена Федотова, Юлия Попова, Надежда Холопова. Несколько лет они борются за районную Михайловскую дорогу. На ней нет ни одного фонаря, а полотно требует капитального ремонта — доказательством тому служат многочисленные ДТП.

Жительница Выборга Анастасия Мартынова — член авторитетной организации ИКОМОС, историк и искусствовед. Девушка привлекает внимания к сохранению исторических кварталов и домов. Она руководитель и создатель проекта «Памятная доска Н.К. Рериху в Выборге».

Пожалуй, среди жителей Рубинштейна к номинации можно представить практически каждого. Однако за премию от лица всех поборется только Александр Хитрук — активист улицы. Вместе с группой они активно защищают свои дома и право на комфортную жизнь на «барном квартале». Также активисты занимаются проблемой озеленения Владимирского округа.

Подводить итоги и выбирать победителей будут 15 октября по адресу: ул. Льва Толстого, дом 9, 4 этаж. Мероприятия пройдет с соблюдением всех требований безопасности, вызванных пандемией.

Генеральный партнёр премии «Город Действия» Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк».