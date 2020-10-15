Еще несколько тысяч «интеллектуальных остановок» появится в Петербурге

Петербургские жители высоко оценили достоинства «интеллектуальной остановки», которая уже месяц работает на Невском проспекте у Гостиного двора. В связи с этим власти решили установить еще до 4 тысяч таких павильонов ожидания.

Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту. «Умная» остановка оборудована табло, которое показывает расстояние, на котором находится ближайший транспорт. Также на ней можно узнать температуру воздуха и подзарядить гаджет с помощью USB-розеткой.

На остановке установлены солнечные батареи, которые вырабатывают электроэнергию и тем самым снижают нагрузку на экологию. Таким образом, Северная столица идет по стопам других европейских мегаполисов.

Сейчас в городе на Неве работает только одна такая остановка. Она запущена в тестовом режиме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Комитет по транспорту Петербурга планирует утвердить новые стандарты для проездных.