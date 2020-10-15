Петербургский институт потратит 13 млн рублей на человеческие руки и ноги

Институт травматологии имени Вредена в Петербурге объявил конкурс на поставку замороженных частей тела человека. Цена контракта составляет 12,8 млн рублей.

Об этом сообщается на сайте госзакупок. Ученые института Вредена будут использовать конечность в качестве пособия для мастер-классов и проведения курсов.

Стоимость на части тела варьируется от 93 тысяч до 620 тысяч рублей. Так, самые низкие ценники выставлены на руки — за одну готовы отдать 93 тысячи рублей. А одна нога оценивается в 144 тысячи рублей. Самый дорогой — торс.

У частей тела должны быть сохранены объем и тургор тканей. Кроме того, институт должен получить части тела в замороженном и незафиксированном виде.

Подрядчику предстоит поставить шесть рук с тремя суставами от пальцев вместе с ключицей и лопаткой, дюжину ног с тремя суставами и три типа торсов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге чиновница закупила ненужных лекарств на 195 млн рублей.