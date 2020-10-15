Директор НИИ им. Вредена рассказал, зачем институт закупает человеческие руки и ноги

Институт травматологии имени Вредена в Петербурге объявил конкурс на поставку человеческих частей тела на 12,8 млн рублей. Эта новость вызвала ажиотаж в СМИ, после чего руководство НИИ решило объяснить, что институт собирается делать с отрубленными руками и ногами.

Директор Российского Научно-Исследовательского института травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена Рашид Тихилов объяснил, что закупка частей тела является обычной практикой для крупных медицинских и научных центров. На частях тела обучают будущих хирургов делать ту или иную операцию, поскольку обучение только по иллюстрациям в атласе анатомии или на пластиковом манекене не принесет никакой практической пользы.

«Обучение хирургов на биоматериале, а не на пластиковых моделях, далеких от реальности, практикуется не только в нашей стране, но и во всем мире. Как по-другому учить врачей? Подобные закупки мы проводим раз в полтора-два года, в точном соответствии с федеральным законом №44», — отмечает директор НИИ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский институт потратит 13 млн рублей на человеческие руки и ноги. Стоимость одной части тела варьируется от 93 тысяч до 620 тысяч рублей.