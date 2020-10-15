Петербургские дорожники готовятся к зимней уборке улиц

Петербургские дорожники готовятся к зимней уборке улиц
Зимняя уборка в Петербурге. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Санкт-Петербурге дорожные предприятия и управляющие организации начали готовиться к зимним осадкам. Первые учения провели в Академическом переулке в Василеостровском районе.

Петербургский вице-губернатор Николай Бондаренко поручил провести во всех районах города учения дорожных и жилищно-коммунальных служб. В связи с этим на учениях в Академическом переулке собрались представители комитета по благоустройству и жилищного комитета, сотрудники районного ГУЖА, Центра комплексного благоустройства, ГИБДД и управляющей компании.

На Васильевском острове есть почти 600 потенциально опасных кровель, которые находятся над узкими пешеходными тротуарами.

В результате учений была утверждена блок-схема взаимодействия между управляющими организациями жилищного комитета и дорожными предприятиями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожные службы Ленобласти готовятся к уборке первого осеннего снегопада.

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