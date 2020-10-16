Петербуржцы возмущаются из-за уродливой двери в доме на Саперном

Они убеждены, что после ремонта стало только хуже.
Петербуржцы, которые добились ремонта фасада доходного дома на Саперном переулке, остались недовольны проделанной работой. Своими впечатлениями они делятся в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания», пишет NevaToday.
В посте сказано, что установленная дверь даже хуже той, что была до нее.
«Я считаю, что лучше никаких дверей не иметь, чем какие-либо другие, кроме единственно верных: деревянных, двустворчатых, симметричных, филенчатых, остекленных»,
— говорится в сообщении.
При этом активисты поблагодарили подрядчика и власти, но подчеркнули, что у них еще остались вопросы к тем, кто установил дверь. Петербуржцы считают, что винить в случившемся нужно тех, кто отдавал полномочия по восстановлению здания.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге назвали примерную дату окончания реставрации здания Биржи.