Стало известно, когда в Петербурге выпадет первый снег

Осадки ожидались к концу текущей недели, но сроки сдвинули.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что первый снег в городе должен пойти в понедельник, 19 октября. Об этом сообщает АБН.

До этого специалист уверял, что осадки выпадут в конце текущей недели. Он объяснил, что его запутал очередной циклон, отодвинувший осадки. На выходных погода должна быть теплой, но могут быть кратковременные дожди. Отмечается, что в Ленинградской области в субботу или воскресенье может выпасть мокрый снег.

Это значит, что у автомобилистов еще есть время, чтобы подготовиться к надвигающимся морозам и холодам.

Ранее в gazeta.spb.ru cообщалось, что петербуржцев в пятницу ожидает облачная с небольшими осадками погода. Прошедшая ночь была зафиксирована, как самая холодная в городе, с начала осени. Температура воздуха составила ночью всего 1,7 градуса.