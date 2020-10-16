Стало известно, когда в Петербурге выпадет первый снег

Стало известно, когда в Петербурге выпадет первый снег
Совсем скоро пойдет первый снег. Фото: pixabay.com

Осадки ожидались к концу текущей недели, но сроки сдвинули.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что первый снег в городе должен пойти в понедельник, 19 октября. Об этом сообщает АБН.

До этого специалист уверял, что осадки выпадут в конце текущей недели. Он объяснил, что его запутал очередной циклон, отодвинувший осадки. На выходных погода должна быть теплой, но могут быть кратковременные дожди. Отмечается, что в Ленинградской области в субботу или воскресенье может выпасть мокрый снег.

Это значит, что у автомобилистов еще есть время, чтобы подготовиться к надвигающимся морозам и холодам.

Ранее в gazeta.spb.ru cообщалось, что петербуржцев в пятницу ожидает облачная с небольшими осадками погода. Прошедшая ночь была зафиксирована, как самая холодная в городе, с начала осени. Температура воздуха составила ночью всего 1,7 градуса.

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Александр Колесов погода снег


 

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