Вход в метро «Чкаловская» будет временно ограничен

Вход в метро &#171;Чкаловская&#187; будет временно ограничен
"Чкаловская" является одной из самых загруженных станций "фиолетовой" ветки. Фото: pixabay.com

Такое решение приняли в связи с модернизацией эскалаторов.

Петербуржцев и гостей города просят учитывать изменения в работе наземного вестибюля станции метро «Чкаловская». Там будет проходить модернизация эскалаторов, в связи с чем с 19 октября по 8 декабря в вестибюль нельзя будет попасть с шести до семи часов вечера. Речь идет о будних днях. Отмечается, что могут быть изменения – они будут зависеть от пассажиропотока. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Пассажиров призывают следить за изменениями и планировать свой маршрут заранее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяная пенсионерка заминировала строящуюся станцию метро. По номеру «112» позвонила подвыпившая пенсионерка. Она заявила, что у дома 31 по улице Маршала Жукова готовится теракт. «Бомбу», по ее словам, «закладывали в шахту» строящейся станции.

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