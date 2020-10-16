Широтную магистраль в Петербурге начнут строить после Нового года

Широтную магистраль в Петербурге начнут строить после Нового года
Несмотря на пандемию, дороги продолжают строить. Фото: pixabay

Работы начнутся не позднее первого квартала 2021 года.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что пандемия коронавируса не смогла остановить строительство дорог в городе. Так, уже сейчас завершается первый этап строительства дорог около «Лахта-центра» и на участках Южно-Волхонской дороги, а уже в начале 2021 года начнутся работы на участке Широтной магистрали скоростного движения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Власти не забывают и ремонтировать дороги – на 63 магистралях работы уже завершены. Весь объем финансирования удалось сохранить, речь идет о 7 миллиардах рублей.

Беглов добавил, что средства в том числе выделили из федерального бюджета. Дороги ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге изменят маршрут трамваи № 20, 21 и 40 из-за ремонта на проспекте Энгельса.

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