Из Санкт-Петербурга во Владивосток вылетели пауки и лягушки

Из Санкт-Петербурга во Владивосток вылетели пауки и лягушки
Все животные благополучно прошли проверку. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Также в их рядах затесалось восемь хамелеонов.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям 14 октября провели ветеринарный контроль восьми хамелеонов, 107 пауков-птицеедов и 66 лягушек-квакш. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Животные попали в Северную столицу из Ленинградской области. Специалисты не выявили никаких нарушений, поэтому экзотические животные отправились на самолете во Владивосток, где их будут содержать в океанариуме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный пассажир из Пулково попал в полицию вместо Северодвинска. Теперь пассажиру грозит штраф до 1,5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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ветеринар Россельхознадзор


 

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