Из Санкт-Петербурга во Владивосток вылетели пауки и лягушки

Также в их рядах затесалось восемь хамелеонов.
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям 14 октября провели ветеринарный контроль восьми хамелеонов, 107 пауков-птицеедов и 66 лягушек-квакш. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
Животные попали в Северную столицу из Ленинградской области. Специалисты не выявили никаких нарушений, поэтому экзотические животные отправились на самолете во Владивосток, где их будут содержать в океанариуме.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный пассажир из Пулково попал в полицию вместо Северодвинска. Теперь пассажиру грозит штраф до 1,5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.