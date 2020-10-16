Из Санкт-Петербурга во Владивосток вылетели пауки и лягушки

Все животные благополучно прошли проверку. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Все животные благополучно прошли проверку. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Также в их рядах затесалось восемь хамелеонов.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям 14 октября провели ветеринарный контроль восьми хамелеонов, 107 пауков-птицеедов и 66 лягушек-квакш. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Животные попали в Северную столицу из Ленинградской области. Специалисты не выявили никаких нарушений, поэтому экзотические животные отправились на самолете во Владивосток, где их будут содержать в океанариуме.

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