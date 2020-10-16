В Петербурге появилась интерактивная карта исторического центра на шрифте Брайля

Теперь она доступна для незрячих людей.

В Александровском парке появилась интерактивная карта исторического центра Санкт-Петербурга на шрифте Брайля. Ее создателя стали ученики Школы-интерната №1 имени Грота. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Теперь незрячие посетители парка смогут воспользоваться этой картой. Губернатор Северной столицы Александр Беглов выразил благодарность руководству школы и ее ученикам. Он считает этот проект очень важным для города.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Шушарах появится детский сад, в который смогут пойти незрячие дети. Новый детский сад на 320 мест планируют построить в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Он должен быть готов к концу 2021 года.