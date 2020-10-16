Беглов почтил память медиков, погибших от коронавируса

Он возложил цветы к «народному» мемориалу.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к «народному» мемориалу на Малой Садовой улице. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Он отметил, что врачи и медсестры, которые погибли, стараясь вылечить коронавирусных больных, настоящие герои. Они рисковали собой, чтобы спаси здоровье пациентов. Беглов заверил, что город долго еще не забудет их подвига.

Глава города добавил, что в медицинских учреждениях появятся мемориальные доски медикам и сотрудникам, погибшим в период борьбы с коронавирусом. Напоминаем, что «Стену памяти» организовали петербуржцы – на ней висят портреты погибших врачей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российский препарат от коронавируса перестали продавать за рубеж. Производитель принял такое решение, чтобы лекарств хватило на россиян.