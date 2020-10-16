СК РФ проверяет жалобы жителей Мурино на испорченный воздух

Горожане считают, что в загрязнении виноваты местные предприятия.

Следственный комитет РФ сегодня, 16 октября, начал проверку после жалоб жителей Мурино на неприятный запах с предприятий. Об этом сообщили в региональном управлении.

Отмечается, что горожане замечают ухудшение самочувствия после того, как подышат таким воздухом. У них появляется аллергия, тошнота и головная боль.

Ведется доследственная проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение. Напоминаем, что чиновники уже проверяли два предприятия, которые могли стать причиной загрязнений воздуха. Видимых причин для вони обнаружено не было.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Ленобласти следят за экологической обстановкой в Мурино.