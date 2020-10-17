Во Всеволожском районе заказали катафалк за два миллиона рублей

Во Всеволожском районе заказали катафалк за два миллиона рублей
Поставщика выберут 19 октября. Фото: Pixabay

Средства на покупку машины будут выделены из местного бюджета.

Ритуальная компания Всеволожского района готова приобрести белый катафалк в ближайшем будущем. Чтобы найти поставщика, был объявлен аукцион. За машину с глухой перегородкой между водителем и пассажирами готовы заплатить 1,9 миллионов рублей. Средства выделят из местной казны.

Известно, что тендер объявили 5 октября, поставщика выберут уже через два дня – 19 числа. Заказчик ожидает, что в катафалке будет три одиночных сидения, вентиляционный люк и бактерицидная лампа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Центр Алмазова проводит аукцион на строительство нейрохирургического комплекса. По техническому заданию, комплекс необходимо оборудовать 150 нейрохирургическими койками, 180 местами для лечебно-реабилитационных процедур, а также корпусом для патологоанатомов.

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