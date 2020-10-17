В Ленобласти в конце недели выпадет мокрый снег

Автомобилистов предупреждают о гололедице и просят быть осторожнее.

В Ленинградской области завтра, 18 октября, ожидается почти зимняя погода. Во-первых, должен выпасть мокрый снег, а во-вторых, будет гололедица. В связи с этим спасатели рекомендуют быть внимательнее: не только автомобилистам, но и прохожим. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

Днем воздух прогреется до плюс шести градусов, а ночью столбик термометра опустится до минус одного градуса. Ветер, гуляющий по региону, разгонится до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться, отметили синоптики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что аномальное тепло задержится в России до конца октября. Погода начнет меняться уже в пятницу, однако за окном все равно будет на 2-4 градуса теплее обычного.