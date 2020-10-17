Сотрудников петербургского общепита и торговли обязуют пройти вакцинацию

75% работников должны сделать прививки от гриппа и ОРВИ.

Все компании, работающие в сферах общепита и торговли в Санкт-Петербурге, должны отчитаться о вакцинации своих работников от гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в Смольном.

Уколы должны сделать 75% сотрудников учреждений. Отчитаться о вакцинации нужно с 21 октября по 7 декабря. Напоминаем, что прививки в России остаются добровольными. При этом работодатели могут уволить сотрудника, который отказывается делать уколы. Это касается, например, врачей и учителей.

Напоминаем, что за один месяц в городе привились более 1,3 миллионов человек. Власти надеются, что количество будет расти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Индии опробуют российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Сама «Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной в России. Ее разработали в Центре Н.Ф. Гамалеи Минздрава.