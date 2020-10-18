Синоптики прогнозируют мокрый снег в Петербурге в воскресенье

Последний день недели в Северной столице будет холодным и ветреным, а ближе к вечеру может пойти мокрый снег.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса. По данным синоптика, в воскресенье, 18 октября, погоду в Петербурге будет определять обширный циклон, центр которого находится над Скандинавией.

В целом погода будет пасмурной, во второй половине дня в город придут осадки в виде дождя, местами переходящего в мокрый снег.

Днем отметки на термометрах поднимутся не выше +6 градусов, а в Ленинградской области — +7 градусов. Ветер будет дуть с юга, скорость его порывов составит 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аномальная погода придет в ряд регионов России на следующей неделе.