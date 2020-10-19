В Петербурге почти на 30% выросло число жалоб в Роспотребнадзор

В этом году петербуржцы подали более 46 тысяч жалоб в Роспотребнадзор. Фото: Pixabay

В этом году петербуржцы подали более 46 тысяч жалоб в Роспотребнадзор. Фото: Pixabay

За период с января по сентябрь 2020 года жители Петербурга на 29,5% чаще жаловались в Роспотребнадзор по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе городского Управления Роспотребнадзора. Всего в этом году петербуржцы подали более 46 тысяч жалоб на нарушения в области санитарного законодательства и защиты прав потребителей.

Самой популярной жалобой стали нарушения в области защиты прав потребителей (61%). Почти 40% обращений содержат информацию о нарушениях в санитарной сфере. Частыми жалобами стали и нарушения в сфере ЖКУ, медицинских и транспортных услугах. Кроме того, петербуржцы были недовольны качеством бытового обслуживания, плохой связью, интернетом и туристическими услугами.

За минувшие девять месяцев было составлено 1426 административных протоколов, а в суд направлено почти 250 заявлений и исков. Девять материалов направили для возбуждения уголовных дел.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургских школах на качество еды успели пожаловаться 500 раз.