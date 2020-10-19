Бывший вице-губернатор Игорь Албин раскрыл, будет ли баллотироваться в депутаты Госдумы

Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин прокомментировал предположения политтехнологов о том, что он собирается пойти на выборы в Госдуму РФ или в ЗакСобрание Петербурга.

Двое политтехнологов, знакомых с ходом подготовки к выборам в Госдуму и ЗакС, сообщили АБН свои предположения, что Игорь Албин может выставить свою кандидатуру на выборах в депутаты. По словам одного их них, наличие связей Албина с застройщиками и спикером ЗакСобрания Вячеславом Макаровым может гарантировать финансовую поддержку кандидата и политическую стабильность.

АБН узнало у Игоря Албина, что он думает насчет предстоящих выборов и участия в них. Он рассказал, что пробовал себя в законодательной стезе и в качестве представлял Алтайский край в Совфеде. А позже он дважды отказался от депутатского мандата.

«Что касается выборов ЗАКС Санкт-Петербурга и ГД ФС РФ, скажу Вам честно, таких планов у меня нет», — сообщил бывший вице-губернатор Петербурга.

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