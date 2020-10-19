Большинство пассажиров в Петербурге оплачивают проезд электронными способами

Самым популярным способом оплаты проезда общественном транспорте Петербурга оказались карты «Подорожник» и льготные проездные билеты.

Как сообщили в Комитете по транспорту, по итогам девяти месяцев 2020 года подавляющее большинство (90%) поездок оплачивалось электронными способами. Процент пассажиров, использующих электронные или банковские карты растет с каждым годом.

Чаще всего к валидаторам в том или ином транспорте прикладывают «Подорожник»: его используют 44% пассажиров. Еще 42% пассажиров пользуются именными электронными льготными проездными. И лишь 4% от всех поездок оплачиваются банковскими картами. А жетоны в метро или разовый билет в наземном транспорте покупает только один пассажир из десяти.

За последние четыре года количество пассажиров, выбирающих электронные способы оплаты проезда выросло с 77 до 88%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перевозчики Петербурга пока не просят повышения тарифов на проезд.