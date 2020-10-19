Спасатели предупредили петербуржцев о мокром снеге и гололедице во вторник

Ночью и утром во вторник, 20 октября, жителей Петербурга просят быть внимательными на дорогах: в городе будет гололедица. В целом погода будет облачной с прояснениями.

Об этом петербуржцев предупредили в городском главке МЧС. Как сообщили в ведомстве, также во вторник жителей Северной столицы ждет мокрый снег с дождем, который прогнозируется в течение всего дня.

В ночь на 20 октября температура воздуха на улице упадет до -2…+3 градусов. Днем будет немного теплее: от +1 до +5 градусов. Ветер будет дуть с северо-западных направлений. Скорость его порывов составит от 7 до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышаться в течение дня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожники вышли на уборку снега в Петербурге. В понедельник улицы Петербурга убирают 567 машин и 1182 дворника.