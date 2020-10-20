Петербургские предприниматели находятся в крайне тяжелой ситуации из-за пандемии

Петербургские предприниматели находятся в крайне тяжелой ситуации из-за пандемии
Малому бизнесу пришлось непросто. Фото: pixabay.com

Речь идет в первую очередь о малом бизнесе.

В Санкт-Петербурге предприниматели обсудили, каково пришлось бизнесу во время пандемии коронавируса. Несмотря на то, что власти выделили 18 миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса, ситуация остается крайне тяжелой. Об этом пишет издание «Свое дело Плюс».

Отмечается, что Смольный распорядился выдать предпринимателям льготные и беззалоговые займы на возобновление деятельности предприятий и сохранение рабочих мест, налоговых льготах и имущественных преференциях. Это, тем не менее, не спасло около 6% предприятий, которые закрылись за последнее время в Санкт-Петербурге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кремль ждет улучшения ситуации с инвестициями в бизнесе. По словам Пескова, в вопросе улучшения условий для инвестирования будет приниматься во внимание мнение экспертов

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