В Ленобласти похолодает до минус 6

В Ленобласти похолодает до минус 6
В регион приходит настоящая зима. Фото: pixabay.com

Синоптики также обещают мокрый снег, который будет сменяться дождем.

В Ленинградской области уже завтра, 21 октября, ожидается резкое похолодание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В среду ночью температура опустится до минус шести градусов, днем воздух сможет прогреться максимум до шести градусов тепла. Периодически будет идти мокрый снег, сменяющийся дождями.

Ночью ветер будет несильный, а вот в светлое время суток он разгонится до 9 метров в секунду. Также автомобилистов предупреждают о гололедице и повышении атмосферного давления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во вторник циклон принесет в Петербург мокрый снег и аномальный ветер. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.

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