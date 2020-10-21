На Наличной после сноса гаражей нашли 6 тыс. долларов

Деньги вернули владельцу.

В Санкт-Петербурге сотрудники ККИ приехали ликвидировать незаконный гараж, а в итоге нашли шесть тысяч долларов. Деньги были возвращены владельцу, о чем сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом.

Все случилось на Наличной улице – сотрудники ведомства прибыли туда, чтобы снести гараж. Им пользовалась петербурженка 1929 года рождения, которая скончалась еще десять лет назад. Срок договора в связи с ее смертью истек, но сын женщины продолжал пользоваться гаражом. Несмотря на это, гараж решили ликвидировать.

Внутри были обнаружены покрышки, а также шесть тысяч евро. Сын владелицы гаража признался, что не знал о деньгах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ККИ освободил незаконно используемые «Лендорстроем» 65 тысяч «квадратов» промзоны на Штурманской.