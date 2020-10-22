Утренние пробки в Петербурге оценили в 4 балла

Утренние пробки в Петербурге оценили в 4 балла
Пробки в Петербурге. Фото: "Яндекс.Пробки"

Утром в четверг, 22 октября, автомобилисты Северной столицы стоят в пробках: дорожная ситуация оценивается в четыре балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», самые большие пробки сегодня собрались на юге города. Петербургские водители стоят на выезде из Металлостроя, на внешнем кольце КАД от Шушар до Обухово, на Софийской улице, у метро «Проспект Ветеранов».

Кроме того, заторы образовались на Витебском проспекте, Свердловской набережной, у Финляндского вокзала, у метро «Черная речка», на Каменноостровском проспекте, Дворцовой набережной.

Красным цветом выделены и участок ЗСД в районе улицы Савушкина и Богатырского проспекта, дороги в районе Кушелевки, Светлановская площадь, Гражданский проспект,

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ГАТИ рассказали, какие ограничения ждут петербуржцев на дорогах с 21 октября.

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