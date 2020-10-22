Санкт-Петербург оказался в тройке городов по темпу прироста преступлений

Северная столица заняла второе место в списке российских регионов, лидирующих по темпам прироста преступлений, зарегистрированных в России с начала 2020 года.

Согласно отчету о состоянии преступности в России за девять месяцев этого года, в Петербурге общее число преступлений увеличилось на 16,3%.

Лидером рейтинга оказался Севастополь, где стало на 39,6% больше преступлений. Следом за Петербургом, на третьем месте расположилась Смоленская область, где преступления стали происходить на 15,6% чаще. В десятку регионов-лидеров также попали Калужская, Ленинградская, Липецкая, Новосибирская и Псковская области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургских парках окопались преступники. Gazeta.SPb.ru пообщалась с депутатами разных округов и выяснила: далеко не все из них готовы бороться с криминогенной обстановкой в зеленых зонах города.