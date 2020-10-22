Спасатели предупреждают о сильном ветре в Петербурге в пятницу

В пятницу, 23 октября, жителей Северной столицы ждет облачная погода и сильный ветер, сообщили в петербургском ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер в городе будет дуть с запада, юго-запада. Его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду, в прибрежных районах порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду.

В ночь на 23 октября за окном в городе на Неве ожидается от +7 до +9 градусов. Днем будет всего на несколько градусов теплее — от +9 до 11 градусов.

Атмосферное давление в течение суток особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, когда в Петербург и Ленобласть придут холода.