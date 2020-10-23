В Пулково нет ни одного отмененного рейса в этот четверг

В Пулково нет ни одного отмененного рейса в этот четверг
Информации о задержанных рейсах из Пулково нет. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Все самолеты должны оторваться от земли по расписанию.

Сегодня, 23 октября, в Пулково нет ни одного отмененного или задержанного рейса. По крайне мере так обстоят дела этим утром, о чем сообщается на онлайн-табло аэропорта. Всего за сутки должны состояться 76 прямых рейсов – многие борты отправятся в российские города, какие-то доставят граждан в Турцию.

Напоминаем, что из-за пандемии коронавируса многие страны не доступны для путешествий. Тем не менее, список государств, с которыми открыты границы, расширяется. В него входят: Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия. Недавно стало известно о возобновлении авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МИД попросили россиян воздержаться от поездок за границу. Кроме этого, Мария Захарова отметила, что вторая волка коронавируса может оказаться еще сильнее, чем весной этого года. При этом, речь идет о ситуации во всем мире.

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