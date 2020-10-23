В Петербурге объявили штормовое предупреждение

Спасатели призывают горожан быть осторожнее из-за сильного ветра.

В Санкт-Петербурге сегодня, 23 октября, ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду, так что спасатели рекомендуют соблюдать все меры предосторожности. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по городу и Ленинградской области.

Отмечается, что в связи с ожидающимся сильным ветром введен желтый уровень опасности. Такая погода задержится в Санкт-Петербурге примерно до четырех часов дня. При этом воздух прогреется до плюс 12 градусов, синоптики также прогнозируют дожди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев в пятницу ждет дождливая и облачная погода. Погода в Ленинградской области будет носить схожий характер с Петербургом. Температура области в регионе составит 7-12 градусов.